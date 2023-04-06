За бороду не будем вытягивать. Данилов прокомментировал выселение УПЦ МП из Лавры

"Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет выполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это - проект, который был расписан в ФСБ Российской Федерации. Они имеют указание, как им вести себя", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что большинство священников даже не понимает в каком процессе они участвуют. Однако количество людей, которые сотрудничают с ФСБ в сообществе "к большому сожалению, очень и очень большое". Несмотря на то, что выселение УПЦ МП из Лавры является сложным вопросом, Украина пройдет через него и пройдет не по той процедуре на которую рассчитывают службы России.

Секретарь СНБО добавил, что распространение церквей МП в Украине с 1991 года было спецоперацией России.

"К большому сожалению, на это никто не обращал внимания. Приходит человек, он в одежде специфической, с крестами, кстати, без поручения от Господа Бога, что он его представляет, к мэру и говорит: нам надо земельный участок. И любой мэр в 99% говорит: да, конечно, это же святое дело, давайте мы будем выделять", - пояснил Данилов.

По словам Данилова, священники МП были "гораздо более ловкими" и активно проводили "спецоперацию по захвату нашей территории" именно через церковь.