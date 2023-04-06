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За бороду не будем вытягивать. Данилов прокомментировал выселение УПЦ МП из Лавры

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Представители УПЦ МП покинут территорию Киево-Печерской лавры, поскольку срок аренды помещений заповедника истек. Однако для этого нужно время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире Радио Свобода.

"Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет выполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это - проект, который был расписан в ФСБ Российской Федерации. Они имеют указание, как им вести себя", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что большинство священников даже не понимает в каком процессе они участвуют. Однако количество людей, которые сотрудничают с ФСБ в сообществе "к большому сожалению, очень и очень большое". Несмотря на то, что выселение УПЦ МП из Лавры является сложным вопросом, Украина пройдет через него и пройдет не по той процедуре на которую рассчитывают службы России.

Секретарь СНБО добавил, что распространение церквей МП в Украине с 1991 года было спецоперацией России.

"К большому сожалению, на это никто не обращал внимания. Приходит человек, он в одежде специфической, с крестами, кстати, без поручения от Господа Бога, что он его представляет, к мэру и говорит: нам надо земельный участок. И любой мэр в 99% говорит: да, конечно, это же святое дело, давайте мы будем выделять", - пояснил Данилов.

По словам Данилова, священники МП были "гораздо более ловкими" и активно проводили "спецоперацию по захвату нашей территории" именно через церковь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что до 29 марта Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата должна была покинуть Киево-Печерскую Лавру.

Позже Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ.

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