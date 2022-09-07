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У Борисполі загорілося підприємство і прогриміли вибухи: що відомо

Фото: у Борисполі загорілося підприємство і прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Борисполі 7 вересня під час повітряної тривоги спалахнула пожежа на одному з підприємств. Жителі міста могли чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Володимира Борисенка в Facebook.

Міський голова зазначив, що пожежа не пов'язана з "прильотом" або ворожою диверсією. Займання сталося на підприємстві біля залізничного вокзалу.

Фото: пожежа на одному з підприємств у Борисполі (t.me/dsns_telegram)

За словами мера, жителі району могли чути вибухи.

"ДСНС працює. Все нормально, все під контролем. Ви могли чути в місті вибухи, дійсно, тут є біопаливо", - пояснив Борисенко.

Подію також прокоментував голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, попередньо, пожежа пов'язана із загорянням ємності з розчинником.

"Пожежа не пов'язана з сигналом повітряної тривоги. До гасіння залучено 54 рятувальники особового складу ДСНС та 13 одиниць техніки. Ліквідація пожежі триває. Причини загоряння з'ясовуються. Просимо мешканців міста зберігати спокій", - додав він.

Нагадаємо, вчора Київ знову накрив їдкий дим. Якість повітря погіршилася через торф'яні пожежі в області, які рятувальники досі не можуть загасити.

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БориспільПожежаВибух