У "Борисполі" затримався виліт 22 рейсів через проблеми із заправкою

У МАУ повідомили про призупинення заправки літаків компанією-постачальником через конфлікт з ДФС

В аэропорту "Борисполь" во вторник вечером, 29 января, на 1-2 часа были задержаны вылеты 22 рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

В МАУ задержки объяснили "сбоем в заправке самолетов авиационным топливом".

Отмечается, что компания-поставщик авиационного топлива причиной приостановки заправки назвала свой конфликт с Государственной фискальной службой Украины, связанный с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, введенным новыми положениями Налогового кодекса с 1 января 2019 года.

"Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки топлива в аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении пресс-службы МАУ.

Напомним, 25 января Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временном закрытии международного аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке из-за нехватки сотрудников, связанной с частичной приостановкой работы правительства США ("шатдауном").