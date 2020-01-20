У Борисполі попрощалися із загиблими українцями, а Трамп розповів про вбивство Сулеймані: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

У Борисполі попрощалися із загиблими в Ірані українцями, українському журналісту заборонили в'їзд в РФ на 34 роки, президент США Дональд Трамп розповів подробиці вбивства іранського генерала Сулеймані. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 18-19 січня, - в матеріалі РБК-Україна

РНБО заявила про складність переговорів з Іраном про повернення чорних ящиків літака

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном щодо питання повернення чорних ящиків збитого українського літака.

"Зараз йдуть постійні консультації українських та іранських експертів з цього питання. Переговори складні і напружені. Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність", - заявив секретар РНБО.

Катастрофа в МАУ: тіла загиблих українців зустріли в Борисполі (фото, відео)

В Україну транспортували тіла 11 українців, померлих в результаті катастрофи літака в Ірані. На церемонію прощання з близькими прийшли родичі та колеги померлих.

Щоб попрощатися із загиблими в авіакатастрофі незадовго до початку церемонії почали збиратися колеги та родичі померлих. Колеги попрямували до термінала аеропорту з квітами в руках.

Знімки з церемонії прощання в аеропорту "Бориспіль" у Києві опублікував кореспондент STYLER.

Прикордонники не впустили в Україну групу російських акторів

Групу із чотирьох російських акторів не впустили в Україну прикордонники в аеропорту Запоріжжя. Одна із причин відмови у в'їзді - незаконний візит до анексованого Криму, передає РБК-Україна із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що актори прибули рейсом з Варшави. Прикордонники встановили, що один із громадян Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму.

У центрі Києва учасників акції закидали петардами

У Києві за протиправні дії на Михайлівській площі поліцейські доставили до управління поліції 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

19 січня на Михайлівській площі столиці, згідно з раніше поданою заявкою, відбулася акція, повідомляють в поліції. Після закінчення акції учасники йшли до фунікулера, в той час невідомі почали кидати в них петарди. В результаті правоохоронці доставили в Шевченківське управління поліції одинадцять громадян.

Відзначимо, акція проходить щорічно і приурочена до річниці вбивства російських журналістки "Нової газети" Анастасії Бабурової і адвоката Станіслава Маркелова. Вони були вбиті в Москві в 2009 році.

Росія заборонила в'їзд українському журналісту на 34 роки

Українському журналісту Тарасу Ібрагімову у суботу, 18 січня, прикордонники російської ФСБ заборонили в'їзд на територію Російської Федерації та окупованого Криму на понад 30 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів Ібрагімов, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом російські силовики вручили йому постанову, згідно з якою йому до кінця травня 2054 року заборонено відвідувати Росію та окупований півострів. Пояснень щодо причин заборони журналісту надавати відмовилися.

Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів подробиці вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп під час вечері для спонсорів Республіканської партії заявив, що Сулеймані "говорив погані речі про США, і саме це призвело до рішення американського президента віддати наказ його вбити.

Американський президент детально описав спостереження за тим, як Сулеймані прибув в міжнародний аеропорт Багдада, де його зустрів командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мугандіс.

Букінгемський палац скасує королівські титули принца Гаррі та його дружини

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл втратять королівські титули та більше не будуть вважатися виконувачами офіційних обов'язків членів королівської родини, та отримувати за нього гроші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Як повідомляють у Букінгемському палаці, принц Гаррі та його дружина досягли угоди з іншими членами королівської родини щодо подальшого статусу подружжя. Подружжя складе титули навесні 2020 року.

Список найбагатших людей Forbes вперше цього року змінив лідера

Президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно і члени його сім'ї зайняли перше місце в списку найбагатших людей світу журналу Forbes, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса. Йдеться про список, який відслідковує зміну їх станів в режимі реального часу.

Так, стан сім'ї Арно журнал оцінює в 117 млрд доларів, в той час як Безоса - 115,6 млрд. На третьому місці - засновник Microsoft Білл Гейтс з 110,6 млрд доларів, за ним слід Уоррен Баффетт з 90,6 млрд. П'ятірку рейтингу замикає Марк Цукерберг з 82,2 млрд.

Помер учасник групи "Ляпис Трубецкой"

19 січня помер відомий музикант Руслан Владико, учасник білоруського рок-гурту "Ляпис Трубецкой".

Владико було 45 років, музикант був у комі з червня 2019 року, коли на нього напали в Мінську і пограбували. Музикант отримав важку черепно-мозкову травму і довгий час перебував у реанімації.

Українська спортсменка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд U20 зі стрибків у висоту у приміщенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Федерації легкої атлетики України в Facebook.

Як повідомляється, українка Магучіх встановила світовий рекорд U20 у приміщенні з результатом 2,01 метри. Цей результат забезпечив спортсменці перемогу на змаганнях "Меморіал Дем'янюка" у Львові.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня зима

Погода в Україні з 20 по 23 січня буде з приморозками й опадами у вигляді снігу. Мінімальний рівень тепла досягне -5 градусів у нічний час. Вдень заморозки будуть незначними – до -1 градуса. При цьому в середу і четвер, 22 і 23 січня, очікується випадання снігу по всій Україні.