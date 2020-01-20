В Борисполе простились с погибшими украинцами, а Трамп рассказал об убийстве Сулеймани: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

В Борисполе простились с погибшими в Иране украинцами, украинскому журналисту запретили въезд в РФ на 34 года, президент США Дональд Трамп рассказал подробности убийства иранского генерала Сулеймани. Подробнее о том, что произошло на выходных, 18-19 января, - в материале РБК-Украина

СНБО заявил о сложности переговоров с Ираном о возвращении черных ящиков самолета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения черных ящиков сбитого украинского самолета.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - заявил секретарь СНБО.

Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев встретили в Борисполе (фото, видео)

В Украину транспортировали тела 11 украинцев, умерших в результате катастрофы самолета в Иране. На церемонию прощания с близкими пришли родственники и коллеги умерших.

Чтобы попрощаться с погибшими в авиакатастрофе незадолго до начала церемонии начали собираться коллеги и родственники умерших. Коллеги направились к терминалу аэропорта с цветами в руках.

Снимки с церемонии прощания в аэропорту "Борисполь" в Киеве опубликовал корреспондент STYLER.

Пограничники не пустили в Украину группу российских актеров

Группу из четырех российских актеров не пустили в Украину пограничники в аэропорту Запорожья. Одна из причин отказа во въезде - незаконный визит в аннексированный Крым, передает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что актеры прибыли рейсом из Варшавы. Пограничники установили, что один из граждан России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма.

В центре Киева участников акции забросали петардами

В Киеве за противоправные действия на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек.

19 января на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявке, состоялась акция, сообщают в полиции. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в то время неизвестные начали бросать в них петарды. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан.

Акция проходит ежегодно и приурочена к годовщине убийства российских журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Они были убиты в Москве в 2009 году.

Россия запретила въезд украинскому журналисту на 34 года

Украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову в субботу, 18 января, пограничники российской ФСБ запретили въезд на территорию Российской Федерации и оккупированного Крыма более чем на 30 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как рассказал Ибрагимов, на административной границе с оккупированным Крымом российские силовики вручили ему постановление, согласно которому ему до конца мая 2054 года запрещено посещать Россию и оккупированный полуостров. Объяснения относительно причин запрета журналисту предоставлять отказались.

Трамп рассказал подробности убийства Сулеймани

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал подробности убийства иранского генерала Кассема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трамп во время ужина для спонсоров Республиканской партии заявил, что Сулеймани "говорил плохие вещи" о США, и именно это привело к решению американского президента отдать приказ его убить.

Американский президент подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

Букингемский дворец отменит королевские титулы принца Гарри и его жены

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл потеряют королевские титулы и больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи, и получать за него деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Как сообщают в Букингемском дворце, принц Гарри и его жена достигли соглашения с другими членами королевской семьи относительно дальнейшего статуса супругов. Супруги сложат титулы весной 2020 года.

Список богатейших людей Forbes впервые в году сменил лидера

Президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Речь идет о списке, отслеживающим изменение их состояний в режиме реального времени.

Так, состояние семьи Арно журнал оценивает в 117 млрд долларов, в то время как Безоса - 115,6 млрд. На третьем месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с 110,6 млрд долларов, за ним следует Уоррен Баффетт с 90,6 млрд. Пятерку рейтинга замыкает Марк Цукерберг с 82,2 млрд.

Умер участник группы "Ляпис Трубецкой"

19 января скончался известный музыкант Руслан Владыко, участник белорусский рок-группы "Ляпис Трубецкой".

Владыко было 45 лет, музыкант был в коме с июня 2019 года, когда на него напали в Минске и ограбили. Музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму и долгое время находился в реанимации.

Украинская спортсменка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту

Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерации легкой атлетики Украины в Facebook.

Как сообщается, украинка Магучих установила мировой рекорд U20 в помещении с результатом 2,01 метра. Этот результат обеспечил спортсменке победу на соревнованиях "Мемориал Демьянюка" во Львове.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зима

Погода в Украине с 20 по 23 января будет с заморозками и осадками в виде снега. Минимальный уровень тепла достигнет -5 градусов в ночное время. Днем заморозки будут незначительными – до -1 градуса. При этом в среду и четверг, 22 и 23 января, ожидается выпадение снега во всей Украине.