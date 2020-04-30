В Борисполі приземлився літак із другою партією захисних костюмів від Фонду Порошенка

Друга партія зі 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, куплені Благодійним фондом Порошенка та компанією Roshen, прибула з Сеула до Києва. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт "Європейської солідарності".

Як повідомляють в політсилі, з Південної Кореї вже доставлено 85 тисяч костюмів. Загалом у Порошенка закупили 130 тисяч захисних костюмів. 30 тисяч медичних комбінезонів виробництва Китаю вже надійшли в лікарні, які працюють зокрема в осередках спалаху коронавірусу.

З 1 травня по всій Україні роз’їдеться і південнокорейський вантаж.

"Лікарі потребують нашого захисту. Ми це робимо, на жаль, поки без будь-якої допомоги держави. Але ми не "тягнемо ковдру" на себе. Ми готові взаємодіяти з усіма зацікавленими особами: державою, урядом, громадськими організаціями, політичними організаціями, меценатами для того, щоб зупинити розповсюдження цієї пандемії й захистити лікарів", - сказав лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, "Європейська солідарність" вимагає від парламенту ухвалити закони 3376 про страхування медпрацівників та 3380 про запровадження масового тестування - перш за все для всіх співробітників медзакладів та пацієнтів.

"Ми сьогодні отримали підписні листи й збираємо підписи за позачергову сесію, де мають бути розглянуті декілька надзвичайно важливих питань. Перше – це негайне запровадження державного страхування лікарів, медичних працівників на випадок захворювання. Хочу наголосити, що з моменту реєстрації законопроекту 3376 захворіло понад 700 лікарів", - додав Порошенко.

За його словами, станом на вечір четверга підписи для проведення позачергової сесії дали всі фракції та депутатські групи, окрім "Слуги народу".

"Я сподіваюся, що серед депутатів монобільшості все ж знайдуться люди, які усвідомлюють свою відповідальність. І на понеділок-вівторок ми зможемо провести позачергову сесію та ухвалити закони, яких чекають медики та пацієнти. Бо без захисту лікарів і масового тестування на коронавірус карантин - це самогубство для економіки", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві 10% від загальної кількості інфікованих коронавірусом - медичні працівники.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавірусу - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.