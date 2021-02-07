В "Борисполі" іноземець намагався вивезти медпрепарати Pfizer на 2 млн гривень

"Київська митниця у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки міжнародного аеропорту "Бориспіль" попередили спробу незаконного переміщення через митний кордон України великої партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком", - інформують митники.

Зазначено, що у двох валізах 39-річного громадянина Кувейту, який прямував через "зелений коридор", не залишилося місця для особистих речей, оскільки вони повністю були заповнені 10,8 тисячами блістерів по 14 капсул в кожному медичного препарату "Лірика" (прегабалін) ТМ Pfizer.

"Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. 151,2 тисячі таблеток препарату вилучено. За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату - близько 2 млн гривень", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що остаточну вартість визначать пізніше.

Наркотичний ефект препарату виявили відносно недавно. У медицині його застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також при ряді хронічних хвороб.

Саме протисудомний ефект "Лірики" став причиною її поширення серед наркоманів, з допомогою препарату позбуваються від нападів "ломки".