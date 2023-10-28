Борис Джонсон станет ведущим британского телевидения
Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону предложили поработать телеведущим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBN.
Бывший премьер-министр Борис Джонсон присоединяется к GB News в качестве ведущего, создателя программ и комментатора.
Джонсон будет освещать всеобщие выборы в Великобритании и выборы в США в следующем году.
Также он создаст и представит новый сериал, демонстрирующий мощь Британии по всему миру, а также время от времени будет вести специальные программы перед живой аудиторией по всей Великобритании.
Объявляя о своей первой крупной роли в эфире, Борис сказал: “GB News - повстанческий канал с лояльными и растущими подписчиками. Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему - и поделюсь своим откровенным мнением о мировых делах ”.
I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2023
Он добавил: “Я буду говорить об огромных возможностях для Глобальной Британии - а также о вызовах - и о том, почему наши лучшие дни еще впереди”.
Борис Джонсон пообещал, что “передаст этому замечательному новому телеканалу свои неприкрашенные взгляды на все, начиная с России, Китая, войны в Украине и того, как мы справляемся со всеми этими вызовами, и заканчивая огромными возможностями, которые ждут нас впереди”.
“Борис Джонсон был самым влиятельным премьер-министром нашего поколения, и его уникальное понимание внутренних и мировых дел станет настоящим хитом у наших зрителей и слушателей. Помимо своих политических навыков, он невероятно талантливый журналист и автор, поэтому мы не можем дождаться начала работы с ним над тем, что обязательно нужно посмотреть на телевидении”, - поделился впечатлениями редакционный директор Майкл Букер
Ранее мы писали, что Борис Джонсон стал журналистом газеты Daily Mail после ухода из парламента.
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