Борис Джонсон станет ведущим британского телевидения

Бывший премьер-министр Борис Джонсон присоединяется к GB News в качестве ведущего, создателя программ и комментатора.

Джонсон будет освещать всеобщие выборы в Великобритании и выборы в США в следующем году.

Также он создаст и представит новый сериал, демонстрирующий мощь Британии по всему миру, а также время от времени будет вести специальные программы перед живой аудиторией по всей Великобритании.

Объявляя о своей первой крупной роли в эфире, Борис сказал: “GB News - повстанческий канал с лояльными и растущими подписчиками. Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему - и поделюсь своим откровенным мнением о мировых делах ”.

I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss