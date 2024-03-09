Байден согласовал финансирование части правительства США до осени
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании части американского правительства до конца финансового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Подписанный законопроект предусматривает финансирование в течение всего финансового года до 30 сентября департаментов и агентств федерального правительства США. Документ охватывает половину бюджетных законопроектов по финансированию правительства США.
"Спасибо лидерам Шумеру и Макконнеллу, сенаторам Мюррею и Коллинзу, спикеру Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство", - заявили в Белом доме.
Американский Конгресс планирует 22 марта принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Этот пакет будет касаться министерств обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.
Угроза шатдауна в США
Конгресс США с сентября 2023 года не мог прийти к согласию по бюджету на 2024 финансовый год. Республиканцы потребовали сократить расходы и усилить безопасность границ.
Однако американским законодателям удавалось несколько раз согласовывать временное финансирование правительства, чтобы предотвратить шатдаун - остановку работы федеральных учреждений - и договориться о годовом финансировании.
Сегодня Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил финансирование половины правительственных учреждений до конца этого финансового года. После этого документ был передан на подпись президенту США.
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