Байден согласовал финансирование части правительства США до осени

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании части американского правительства до конца финансового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Подписанный законопроект предусматривает финансирование в течение всего финансового года до 30 сентября департаментов и агентств федерального правительства США. Документ охватывает половину бюджетных законопроектов по финансированию правительства США.

"Спасибо лидерам Шумеру и Макконнеллу, сенаторам Мюррею и Коллинзу, спикеру Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство", - заявили в Белом доме.

Американский Конгресс планирует 22 марта принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Этот пакет будет касаться министерств обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

Угроза шатдауна в США

Конгресс США с сентября 2023 года не мог прийти к согласию по бюджету на 2024 финансовый год. Республиканцы потребовали сократить расходы и усилить безопасность границ.

Однако американским законодателям удавалось несколько раз согласовывать временное финансирование правительства, чтобы предотвратить шатдаун - остановку работы федеральных учреждений - и договориться о годовом финансировании.

Сегодня Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил финансирование половины правительственных учреждений до конца этого финансового года. После этого документ был передан на подпись президенту США.

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