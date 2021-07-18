Борис Джонсон поміщений під спостереження після контакту з міністром, що заразився

Даунінг-стріт заявила, що вони візьмуть участь у пілотній програмі, в якій щоденні тести замінять самоізоляцію.

За словами представника уряду, їм доведеться самоізолюватися, коли вони не працюють, і будуть займатися тільки важливими справами.

Лейбористи з опозиції вже заявили, що громадськість подумає, що це означає, що "є одне правило для них, а для всіх нас - інше".

Джавід отримав позитивний результат в суботу вранці після зустрічі на Даунінг-стріт напередодні, і з Борисом Джонсоном і Ріші Сунаком зв'язалися співробітники NHS Test and Trace в якості його контактів.

Даунінг-стріт входить до числа 20 організацій приватного і державного сектора, в тому числі Network Rail, Transport for London і Border Force, які беруть участь в пілотному проекті, в ході якого близькі люди з хворими covid проходять щоденні тести.

На робочому місці необхідна система тестування для безсимптомних людей, і люди, які беруть участь, повинні самоізолюватися, коли не працюють.