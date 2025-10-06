Долговая проблема "зеленой" энергетики все еще требует системного решения, - Соколовский

"По состоянию на июль 2025 года задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" составляла около 15,3 млрд грн. Уровень расчетов "Гарантированного покупателя" перед производителями ВИЭ имеет такую динамику: 2022 год - 63,6%, 2023 год - 99,2%, 2024 год - 89,2%, с начала 2025 года - 90,1%. Общий долг перед производителями ВИЭ сокращен до примерно 22 млрд грн. Можно уверенно говорить, что не менее 80% от общей задолженности перед ВИЭ, это задолженность перед солнечной генерацией", - пояснил он.

По словам эксперта, в начале 2025 года был принят Закон №4213-ІХ, которым предусмотрено направление 10,7 млрд грн, сэкономленных "Укрэнерго" на диспетчеризации в 2023 году, на погашение задолженности: 45% - на балансирующем рынке, 45% - перед "Гарантированным покупателем" и 10% - перед владельцами домашних СЭС.

Кроме того, НКРЭКУ утвердила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2025 год в размере 686,23 грн/МВт-ч без НДС, что почти на 30% выше, чем в 2024-м.

"Это позволило впервые за несколько лет сформировать бездефицитный тариф. В целом ситуация стабилизировалась, хотя долговая проблема остается нерешенной", - подчеркнул Соколовский.

Он добавил, что необходимо целевое направление средств от спецфондов и международной помощи именно на погашение долгов.

"Государство также должно обратить особое внимание на вопрос погашения задолженности объектов критической инфраструктуры, например таких, как КП "Компания "Вода Донбасса", перед НЭК "Укрэнерго", - подчеркнул эксперт.