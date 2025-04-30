Долговая проблема сильно тормозит работу энергорынка, - "Центр Разумкова"

Украинский энергетический рынок не сможет работать эффективно без решения долговой проблемы, которая охватывает почти все сегменты отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Центра Разумкова с анализом состояния энергосектора в марте.

По словам аналитиков, ключевым условием для преодоления долгового кризиса является финансовая состоятельность всех сторон - производителей, поставщиков и потребителей.

"Энергетические рынки в Украине не смогут эффективно работать, если не решить долговую проблему", - подчеркивает Секретариат Энергетического сообщества.

Между тем долг перед оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" превысил 35 млрд грн, из которых почти треть - задолженность поставщика "последней надежды". В то же время компания должна участникам балансирующего рынка около 17,5 млрд грн.

"Если величину последнего в 2024 г. удалось уменьшить на 9%, то задолженность сторон, ответственных за баланс, выросла на 13%", - подчеркивают аналитики.

Одной из проблем является то, что участники рынка не имеют четкого понимания механизмов накопления и погашения долгов.

Определенный прогресс наблюдается на рынке "зеленой" энергетики. Благодаря обновлению тарифов на услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче и диспетчеризации, компания, вероятно, сможет погасить 19,4 млрд грн долга перед производителями ВИЭ.

Согласно отчету ГП "Гарантированный покупатель", за последние полгода его задолженность перед "зелеными" сократилась на 38%, а уровень расчетов вырос с 86% до 93%.

К положительной динамике также привело решение Верховной Рады о распределении доходов НЭК "Укрэнерго": 45% на балансирующий рынок, еще 10% - на выплаты поставщикам универсальных услуг, и 45% - на погашение долга перед ГП "Гарантированный покупатель".

Именно этот механизм позволил повысить уровень расчетов НЭК "Укрэнерго" с производителями ВИЭ с 73% до 85%.

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.