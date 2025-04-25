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Долговой кризис в энергетике мешает получить новые инвестиции в восстановление, - инвестор

Пятница 25 апреля 2025 16:11
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Долговой кризис в энергетике мешает получить новые инвестиции в восстановление, - инвестор Фото: долговой кризис в энергетике мешает получить новые инвестиции в восстановление (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украине надо ускорить решение долгового кризиса в энергетике, чтобы это не мешало привлекать инвесторов в восстановление энергетики с использованием лучших технологий.

Об этом заявил директор ООО НПП "Энерго-Плюс" Евгений Корф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Page.

"Барьеры остаются. Задолженность перед производителями зеленой электроэнергии превышает 25 млрд грн", - сказал Корф.

Он отметил, что из-за отказа США использовать больше чистой энергии инвесторы ищут новые рынки.

По его мнению, Украина должна использовать эти возможности для получения новых инвестиций в энергетику.

"Чтобы не оказаться на периферии нового зеленого мира, нам нужно: урегулировать расчеты с инвесторами; либерализовать доступ к сетям для резервной генерации; запустить механизмы поддержки для новых СЭС, ВЭС и когенерации", - пояснил Корф.

Также он считает, что страна должна перенастроить партнерства, в частности с ЕС, Канадой, Кореей, Японией и усилить роль украинских компаний.

"Энергетическая конкуренция будущего разворачивается уже сегодня. И от того, насколько мы будем готовы к ней, зависит не только экономический рост, но и энергетическая безопасность государства", - отметил участник рынка.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сейчас составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.

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