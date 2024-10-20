ua en ru
Вс, 20 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Долговый кризис в энергетике мешает инвесторам строить новую генерацию, - Тинский

Воскресенье 20 октября 2024 20:04
UA EN RU
Долговый кризис в энергетике мешает инвесторам строить новую генерацию, - Тинский Фото: долговый кризис в энергетике мешает инвесторам строить новую генерацию (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного.

"Сейчас частный бизнес строит ничтожно мало по сравнению с тем, что мог бы строить, потому что в этом нет экономического смысла… Возможности есть, нет никаких стимулов. Ключевым препятствием в построении любых мощностей является государственное регулирование", - сказал Тинный.

По его словам, ключевыми проблемами в энергетике сейчас разные ограничения, зарегулированность и непредсказуемость. Кроме того, постоянно есть недофинансирование энергорынка с многомиллиардными долгами, а цены на электроэнергию искусственно установлены ниже рыночных.

"Соответственно, инвесторы не строят, потому что инвестиции не окупаются. В Украине темп строительства энергетики частными инвесторами за последние 5 лет сократился в 10 раз", - добавил он.

Снятие искусственных ограничений на энергорынке, его либерализация приведет к тому, что рынок сам себя отрегулирует, там исчезнут долги и в энергетику начнут приходить частные инвесторы с проектами и инвестициями.

"Тогда инвесторы понимают, что ты отпускаешь энергию и завтра за нее будет оплата. То есть выполняешь бизнес-план. Сейчас ты отпускаешь энергию, а тебе за нее рассчитаются, возможно, через 16 месяцев. За этот срок может быть уже совсем другой курс, ни один банк при таких условиях не будет кредитовать", - подытожил Тинный.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш