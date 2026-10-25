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Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке парализуют работу энергокомпаний, - эксперт

11:20 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Бойко
Долги "Укрэнерго" парализуют работу энергокомпаний (фото: facebook com npcukrenergo)

Рост долгов НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка лишает энергетические компании средств для нормальной работы и отпугивает потенциальных инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики ICC Ukraine Александра Трохимца.

По его словам, из-за накопления задолженности участники рынка не получают деньги, необходимые для своей деятельности. Фактически компании уже предоставили услуги или выработали электроэнергию, но не могут своевременно получить за это оплату.

"Любой финансовый дисбаланс, он же приводит к тому, что выбиваются средства у участников рынка, и отсутствие средств делает невозможным их нормальное функционирование, нормальную работу", — пояснил Трохимец.

Эксперт подчеркнул, что ответственность за решение проблемы лежит, прежде всего, на государственном регуляторе.

По его мнению, постоянное накопление долгов свидетельствует о несовершенных правилах работы рынка, которые необходимо пересмотреть.

В то же время, хронические неплатежи и чрезмерное государственное вмешательство сдерживают инвестиции в восстановление и развитие генерации.

"Конечно, нарастание долгов точно не стимулирует вложения инвестиций, потому что любой инвестор, делая анализ того или иного рынка, видит две колоссальные проблемы украинского рынка", — отметил Трофимец.

По его мнению, без усовершенствования государственного регулирования и перехода к более эффективным рыночным механизмам привлечь новые инвестиции в энергетику будет невозможно.

Что этому предшествовало

Ранее координатор сектора энергетики и климата Ukraine Facility Platform Александр Визир заявлял, что долги перед участниками балансирующего рынка уже сдерживают строительство новой генерации.

По его словам, частный бизнес не хочет инвестировать в мощности, необходимые энергосистеме в критические моменты, поскольку понимает, что оплата за предоставленные услуги может получить только через год.

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