Долги на балансирующем рынке отпугивают инвесторов от строительства нового поколения, - эксперт

По его словам, бизнес не готов вкладывать средства в электростанции, если оплату за их работу придется ждать годами.

Как констатировал эксперт, одной из причин проблемы остаются неплатежи коммунальных предприятий. В частности, харьковские коммунальщики, по оценке эксперта, являются одними из самых крупных должников на балансирующем рынке. В результате, за потребленную ими электроэнергию не поступают средства, что создает проблемы с расчетами для других участников рынка.



"А эта проблема - то есть они не платя за электрическую энергию, решают свою проблему, но создают проблему для всех остальных, в том числе и для Киева, и для любых других субъектов", - пояснил Визир.



Он подчеркнул, что из-за хронических долгов частные компании не хотят инвестировать в новые мощности, которые могли бы помогать энергосистеме при дефиците электроэнергии. Причина проста: производитель тратит деньги на генерацию, но не уверен, что своевременно получит оплату.



"Почему? Потому что он понимает, что ему заплатят через год", – отметил эксперт.