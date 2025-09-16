Долги на рынке электроэнергии до сих пор достигают десятков миллиардов, - Прокип

"Долги - это десятки и десятки миллиардов гривен. Правда, в этом году ситуация немножко улучшается, да. Потому что, например, в прошлом году мы имели повышенный тариф для населения. То есть этот тариф, он не является рыночным, но он, якобы, экономически обоснован", - сказал Прокип.

По его словам, обновленный тариф помог немного уменьшить задолженность, но он ниже себестоимости производства электроэнергии. Также эксперт отметил, что ситуацию улучшили новые тарифы для "Укрэнерго".

"В этом году улучшилась ситуация с долгами перед производителями из возобновляемых источников энергии. Потому что энергетический регулятор фактически утвердил для системного оператора "Укрэнерго", который собирает деньги и на эти цели передает. По сути, он утвердил уже адекватный тариф. То есть этот тариф, который не будет предусматривать накопление долгов. Потому что от арифметики никуда не деться, должен этот денежный баланс свестись", - объяснил Прокип.

Он подчеркнул, что если одна часть рынка не платит, то долги автоматически переводятся на других участников.

"Если одна сторона не заплатит за эти услуги электроснабжения в этом рынке, то кто-то должен заплатить за это другой", - подчеркнул эксперт.