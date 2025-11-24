ua en ru
Долги перед производителями ВИЭ остаются огромными, - Орлова

Понедельник 24 ноября 2025 17:09
Долги перед производителями ВИЭ остаются огромными, - Орлова Фото: эксперт заявила об огромных долгах перед производителями ВИЭ (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Системная проблема долгов на рынке электроэнергии продолжает создавать риски возобновляемой энергетики.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявила аналитик рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова.

По ее словам, долг НЭК "Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по обеспечению "зеленого тарифа" составляет около 16 миллиардов гривен.

"По последним данным, долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу ВИЭ, которая именно по "зеленому тарифу" составляет около 16 миллиардов гривен. Это огромная цифра", - отметила Орлова.

Эксперт отметила, что, хотя наблюдается определенная тенденция к снижению задолженности, резких изменений ожидать не стоит.

"Есть определенная тенденция к снижению этой задолженности, но резких шагов, резкому снижению и опущению к нулю мы не видим", - сказала она.

Орлова пояснила, что главным источником финансирования расчетов с производителями "зеленой" энергии является тариф на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго", и именно от его пересмотра зависит возможность погашения долгов.

"Теоретически одним из механизмов могло бы быть привлечение средств из государственного бюджета, но понимаем, что в условиях войны никто не будет финансировать из государственного бюджета "зеленый тариф", поэтому здесь снова мы возвращаемся к вопросу финансирования тарифа на передачу "Укрэнерго", - отметила Орлова.

Она подчеркнула, что текущий проект тарифа на 2026 год, обнародованный регулятором, недостаточен для полного финансирования обязательств перед производителями ВИЭ.

"Пока по тем проектам, которые мы видим сейчас, обнародованы регулятором, этот объем считается недостаточным для финансирования "зеленой генерации", к сожалению. Но я надеюсь, что дальше смогут "зеленые" производители доказать, что им нужны эти объемы и что долги будут так и дальше накапливаться. Эта проблема никуда не уйдет", - подытожила эксперт.

Ранее глава правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко подчеркнула, что системная проблема долгов на рынке электроэнергии и отсутствие гарантированного финансирования производителей из ВИЭ тормозят развитие зеленой энергетики в Украине.

