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Долги населения за свет усложняют поставщикам закупку электроэнергии, - "Прикарпатэнерготрейд"

Воскресенье 21 января 2024 20:31
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Долги населения за свет усложняют поставщикам закупку электроэнергии, - "Прикарпатэнерготрейд" Фото: долги населения за свет усложняют поставщикам закупку электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Долги бытовых потребителей за потребленную электроэнергию усложняют поставщикам закупку электричества для покрытия потребностей населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Прикарпатэнерготрейда" Олега Дацка.

По его словам, на начало года задолженность бытовых потребителей перед "Прикарпатэнерготрейд" за потребленную электроэнергию составляет 340 млн грн. За прошлый год она выросла на 40%.

Дацко подчеркнул, что принятое Правительством решение об отмене моратория на отключение должников – это актуальное решение, которое нужно было принимать раньше.

В частности, если бы его приняли к началу отопительного сезона, тогда бы не было такой ситуации с ростом задолженности и в целом она была бы гораздо лучше.

"У нас у поставщиков универсальных услуг действительно очень большая проблема, которая касается закупки и поставки электроэнергии населению, потому что мы все помним, что вход в зимний период сопровождается как ростом тарифа рыночного, так и ростом объемов", - пояснил он.

Он подчеркнул, что если бытовые клиенты не платят поставщику за потребленную электроэнергию – это отражается на всех участниках рынка.

"Мы вынуждены платить значительные средства, чтобы закупить электроэнергию для населения, но если оно не платит, то страдают все участники рынка, страдает и оператор системы передачи, и оператор системы распределения", - подчеркнул Дацко.

Напомним, за время полномасштабного вторжения задолженность только за электроэнергию выросла на 41%. При этом стране нужно поддерживать работу энергосистемы, поэтому отмена моратория стала вынужденным шагом.

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