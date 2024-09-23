Долги в энергетике тормозят развитие децентрализованной генерации в Украине, - эксперт
Накопление долгов в энергетическом секторе оказывает существенное влияние на развитие децентрализованной генерации и инвестиционную привлекательность отрасли.
Об этом заявил эксперт, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
По его словам, ситуация на балансирующем рынке электроэнергии настолько сложна, что компании могут ждать год-полтора, чтобы получить средства за производимую электроэнергию.
"На балансирующем рынке долги достигают примерно 30 миллиардов гривен. Есть игроки, которым разрешено не платить", – отметил Прокип.
Эксперт подчеркнул, что эта ситуация стала серьезным барьером для строительства децентрализованного поколения. Несмотря на заявления правительства о планах постройки децентрализованной системы в 2023 году, реального прогресса не произошло.
"Только после атак, произошедших после 22 марта этого года, мы увидели упрощение процедур и определенное движение, но... этого времени оказалось недостаточно", - добавил Прокип.
Эксперт отметил, что бизнес пытается строить собственное поколение, чтобы защититься от перебоев с электричеством. Ведь для предприятий отсутствие света означает остановку производства, невыплаченные зарплаты и неуплаченные налоги. Долги – один из факторов, блокирующих строительство новых мощностей.
Ранее бывший заместитель министра энергетики Алексей Рябчин заявил, что ситуация в энергетической отрасли может усугубиться, если не решить проблему долгов. В частности, предприятия не смогут платить зарплату своим работникам.
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