ua en ru
Чт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Долги в энергетике блокируют развитие новых энергетических проектов, - эксперт

Четверг 19 сентября 2024 16:01
UA EN RU
Долги в энергетике блокируют развитие новых энергетических проектов, - эксперт Фото: долги в энергетике блокируют развитие новых энергетических проектов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В результате огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых энергетических проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.

"Огромные долги блокируют любой инвестиционный проект с частной инициативой, и решение нужно найти как можно скорее, потому что уже сейчас многие потенциальные инвесторы, я бы сказал, замораживают проекты", - сказал Харченко.

В то же время, украинская энергосистема нуждается около 100 объектов распределенной генерации мощностью от 1 до 50 МВт каждый с общей мощностью 3-3,5 ГВт, на что нужно $4-4,5 млрд инвестиций в ближайшие два года, подчеркнул он.

"Но если вы не можете понять, как вернете деньги в конце - неважно, вы частный инвестор, банк, международный финансовый институт, такой, как даже ЕБРР, любой из них, - если вы не можете показать источник денег для покрытия своих кредитов или акционерного капитала, это означает, что проект вообще нет", - констатировал эксперт.

Ранее старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что значительные финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии