Долги на балансирующем рынке растут в три раза быстрее, чем погашают, - Герус

"Мы распределяем условно 5 млрд гривен, а долги прирастают на 15 миллиардов. Заливаем деньги, а эффекта нет. Вопрос номер один – остановить прирост", – подчеркнул Герус.

Среди системных должников на рынке электроэнергии остаются водоканалы, государственные предприятия и шахты. В частности, тарифы для водоканалов не пересматривались с 2021 года, из-за чего разница в расходах фактически ложилась на энергетическую отрасль. В то же время, с лета 2026 года ситуация начала улучшаться благодаря разрешению пересматривать тарифы.



"Не может такого быть, что потребитель берет и не платит", – подчеркнул он.



Герус отметил, что государство ищет средства для погашения задолженности, в том числе за счет доходов НЭК "Укрэнерго". Однако без прекращения накопления новых долгов, такие меры не решают проблему.

По его словам, урегулирование ситуации с неплатежами может стать одним из условий европейской программы Ukraine Facility на следующий год.