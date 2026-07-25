Долги на балансирующем рынке мешают Украине интегрироваться с энергорынком ЕС, - УАВЕ

По ее словам, балансирующий рынок годами работает в условиях накопившихся долгов, из-за чего система не может функционировать так, как задумано.

В результате вместо прозрачных рыночных механизмов приходится поддерживать сложные временные решения, а долги продолжают скапливаться.

"Этот рынок, он хронически в долгах, и это очень большая проблема. И поэтому сегодня мы как раз тоже будем отстаивать эту позицию для того, чтобы переходить от этого, условно говоря, существующего "зоопарка ПСО" и внедрять какие-то системные рыночные механизмы", - сказала Евстигнеева.

Она отметила, что долговая проблема не ограничивается только балансирующим рынком, а влияет и на развитие возобновляемой энергетики.

По ее мнению, для нормальной работы рынка необходимо одновременно развивать возобновляемую генерацию и систему накопления энергии, чтобы разные сегменты энергорынка работали как единая система.

"Проблема долгов, она есть как на балансирующем рынке, так и может появляться на рынке ВИЭ. И эти все такие рыночные девиации стоят для нас задачей, для того, чтобы их решить и чтобы успешно объединиться с Европой", - подчеркнула председатель УАВЭ.