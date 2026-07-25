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Долги на балансирующем рынке мешают Украине интегрироваться с энергорынком ЕС, - УАВЕ

14:58 25.07.2026 Сб
2 мин
Есть причина, почему система не может функционировать так, как задумано
aimg Наталия Крижановская
Долги на балансирующем рынке тормозят евроинтеграцию энергетики (фото: (Getty Images)

Хронические долги на балансирующем рынке остаются одной из главных проблем украинской энергетики и усложняют ее развитие по рыночным правилам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольги Евстигнеевой.

По ее словам, балансирующий рынок годами работает в условиях накопившихся долгов, из-за чего система не может функционировать так, как задумано.

В результате вместо прозрачных рыночных механизмов приходится поддерживать сложные временные решения, а долги продолжают скапливаться.

"Этот рынок, он хронически в долгах, и это очень большая проблема. И поэтому сегодня мы как раз тоже будем отстаивать эту позицию для того, чтобы переходить от этого, условно говоря, существующего "зоопарка ПСО" и внедрять какие-то системные рыночные механизмы", - сказала Евстигнеева.

Она отметила, что долговая проблема не ограничивается только балансирующим рынком, а влияет и на развитие возобновляемой энергетики.

По ее мнению, для нормальной работы рынка необходимо одновременно развивать возобновляемую генерацию и систему накопления энергии, чтобы разные сегменты энергорынка работали как единая система.

"Проблема долгов, она есть как на балансирующем рынке, так и может появляться на рынке ВИЭ. И эти все такие рыночные девиации стоят для нас задачей, для того, чтобы их решить и чтобы успешно объединиться с Европой", - подчеркнула председатель УАВЭ.

Отметим, что ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что долги на балансирующем рынке возникают не из-за технических ошибок а из-за "критических" предприятий, которые продолжают потреблять электроэнергию, однако годами не могут за нее рассчитаться.

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