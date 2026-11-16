Долги на балансирующем рынке блокируют инвестиции в новую генерацию, - Укрэнерго

Накопление долгов на балансирующем рынке электроэнергии сдерживает привлечение инвестиций в новую маневровую генерацию, необходимую для стабильной работы украинской энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена правления НЭК "Укрэнерго" Ивана Юрика.
По его словам, для решения проблемы нужно не только погасить задолженность, но и обеспечить своевременные расчеты с участниками рынка.
"Каждая новая атака - это дополнительные потребности в оборудовании и средствах на восстановление. Своевременные поставки дефицитного оборудования от международных партнеров помогают нам быстрее возвращать поврежденные объекты в работу", – говорит он.
В то же время, как добавляет член правления, для долгосрочной устойчивости энергосистемы необходимы инвестиции в новую маневровую генерацию.
"Привлечь их невозможно без решения проблемы долгов на балансирующем рынке", - подчеркнул Юрик.
По его словам, задолженность потребителей, для которых действует специальный режим отключений, в частности, водоканалов, шахт и потребителей на прифронтовых территориях, ограничивает возможность "Укрэнерго" своевременно рассчитываться с участниками балансирующего рынка. В результате этого накопление неплатежей сдерживает инвестиции в создание новых маневровых мощностей.
Юрик подчеркнул, что такая генерация особенно необходимо в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения почти все подстанции "Укрэнерго" получили повреждения, а новые обстрелы ежедневно создают дополнительные потребности в восстановлении оборудования и сетей.
В то же время погашение долгов и прекращение накопления новой задолженности являются важными условиями интеграции Украины в балансирующие сегменты европейского энергорынка.
Это позволит расширить возможности обмена резервами с европейскими партнерами и более эффективно балансировать украинскую энергосистему.
Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн, что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.
Напомним, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен. К тому же, за год существенно возросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.
Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что первоочередной задачей государства должно стать прекращение накопления новых долгов на балансирующем рынке, поскольку направление средств на погашение задолженности не дает результата, пока неплатежи продолжают расти.