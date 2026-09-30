Долги на балансирующем рынке блокируют инвестиции: эксперт объяснил, что нужно изменить

Долги как угроза для инвестиций в энергетику

Электроэнергия потребляется, но деньги за нее не поступают, а долг дальше расходится по всему энергорынку. По словам эксперта, такая система вымывает деньги у энергетических компаний и создает кризис ликвидности.

Поэтому компаниям сложнее не только проводить текущие расчеты, но и привлекать средства в новые накопители энергии и маневровую генерацию, необходимые для балансировки энергосистемы.

"Наличие защищенных от отключений потребителей генерирует многомиллиардные долги на балансирующем рынке. Этот кризис ликвидности фактически делает невозможным привлечение инвестиций в критически необходимые системы накопления энергии и высокоманевровые мощности", - отметил Прокип.

Как изменить ситуацию на балансирующем рынке

По мнению руководителя энергетических программ ОО "Украинский институт будущего", проблему невозможно решить только повышением тарифов или переводом расходов на других участников рынка. Следует погасить уже накопленные взаимные долги и одновременно перекрыть механизм появления новой задолженности.

"Решение долгового кризиса на балансирующем рынке требует немедленного проведения финансового клиринга между участниками и кардинального аудита перечня защищенных потребителей для остановки генерирования новых неплатежей", - подчеркнул эксперт.

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Он предложил погасить "закольцованные" долги через клиринг с целевым траншем, а также пересмотреть перечень потребителей, которых нельзя отключать. Это должно позволить не только убрать старые долги, но и не допустить появления новых.

Ранее экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", основатель компании "Эней" Андрей Коболев назвал долги на балансирующем рынке одной из ключевых проблем для развития систем накопления энергии.