Долги на балансирующем рынке блокируют инвестиции: эксперт объяснил, что нужно изменить

Многомиллиардные долги на балансирующем рынке продолжают накапливаться из-за потребителей, которых нельзя отключить даже за неуплату.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриана Прокипа.
Электроэнергия потребляется, но деньги за нее не поступают, а долг дальше расходится по всему энергорынку. По словам эксперта, такая система вымывает деньги у энергетических компаний и создает кризис ликвидности.
Поэтому компаниям сложнее не только проводить текущие расчеты, но и привлекать средства в новые накопители энергии и маневровую генерацию, необходимые для балансировки энергосистемы.
"Наличие защищенных от отключений потребителей генерирует многомиллиардные долги на балансирующем рынке. Этот кризис ликвидности фактически делает невозможным привлечение инвестиций в критически необходимые системы накопления энергии и высокоманевровые мощности", - отметил Прокип.
По мнению руководителя энергетических программ ОО "Украинский институт будущего", проблему невозможно решить только повышением тарифов или переводом расходов на других участников рынка. Следует погасить уже накопленные взаимные долги и одновременно перекрыть механизм появления новой задолженности.
"Решение долгового кризиса на балансирующем рынке требует немедленного проведения финансового клиринга между участниками и кардинального аудита перечня защищенных потребителей для остановки генерирования новых неплатежей", - подчеркнул эксперт.
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Он предложил погасить "закольцованные" долги через клиринг с целевым траншем, а также пересмотреть перечень потребителей, которых нельзя отключать. Это должно позволить не только убрать старые долги, но и не допустить появления новых.
Ранее экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", основатель компании "Эней" Андрей Коболев назвал долги на балансирующем рынке одной из ключевых проблем для развития систем накопления энергии.
А энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что долги отдельных потребителей, в частности водоканалов, напрямую подпитывают задолженность на балансирующем рынке.