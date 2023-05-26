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Долг "Укрэнерго" перед "Укргидроэнерго" на балансирующем рынке вырос до 5,5 млрд гривен

Фото: долг "Укрэнерго" перед "Укргидроэнерго" на балансирующем рынке вырос до 5,5 млрд гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Задолженность "Укрэнерго" перед ЧАО "Укргидроэнерго" за услуги на балансирующем рынке продолжает расти и уже увеличилась до 5,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту.

"Достаточно стремительно растет задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке и за вспомогательные услуги. На сегодня это 5,5 млрд грн и 1 млрд грн соответственно. На эти дни в энергосистеме Украины не усматривается дефицита, но в определенные часы мы производим энергию на пиках наших возможностей", - рассказал Сирота.

По его словам, одновременный вывод в ремонт блоков АЭС увеличивает нагрузку на гидрогенерацию и, соответственно, приводит к увеличению размера ПСО (возложение специальных обязательств, - ред.) для компании.

Ранее генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров рассказал, что "Укрэнерго" должен компании 3,2 млрд грн за услуги на балансирующем рынке и 1,3 млрд грн за вспомогательными услугами.

В марте сообщалось, что "Укрэнерго" должен на балансирующем рынке перед всеми производителями электроэнергии почти 16 млрд грн.

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Укрэнерго