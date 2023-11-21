ua en ru
Вт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" вырос до 32,7 млрд гривен

Вторник 21 ноября 2023 21:04
UA EN RU
Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" вырос до 32,7 млрд гривен Фото: долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" вырос до 32,7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Задолженность компании "Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников увеличилась до 32,7 млрд грн по сравнению с 32,2 млрд грн в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

Кроме того, сообщается, что уровень расчетов за производство "зеленой" электроэнергии в Украине в октябре составил 53,5% против 47% в сентябре.

Общий уровень выплат предприятиям возобновляемой энергетики с начала 2023 года составляет 52,6%. Это меньше уровня расчетов по итогам 2022 года, где показатель составляет 55,3%.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными для решения Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
NEWS
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию