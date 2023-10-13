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Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" увеличился до 30 млрд гривен

Пятница 13 октября 2023 19:51
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Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" увеличился до 30 млрд гривен Фото: долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" увеличился до 30 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников составляет 29,9 млрд грн, что на 0,3 млрд грн больше, чем было в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

В то же время сообщается, что Гарпок заплатил предприятиям ВИЭ в сентябре только 47% средств за производимую электроэнергию, а с начала года уровень расчетов составляет 52,6%.

Как сообщалось, "Укрэнерго" сотрудничает с ЕБРР, чтобы привлечь 150-200 млн долларов и часть из этих средств направить на погашение долгов перед госпредприятием "Гарантированный покупатель".

При этом "Укрэнерго" призывает НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии компанией, чтобы она не накапливала новые долги и обслуживала привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 годы понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.

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Укрэнерго
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