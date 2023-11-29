Долг перед "Укргидроэнерго" на балансирующем рынке электроэнергии вырос до 8 млрд гривен

По его словам, долг "Укрэнерго" перед его компанией на балансирующем рынке электроэнергии за последний год вырос вдвое - до 8 млрд грн.

"В прошлом году было 4 млрд грн - немалая разница. Еще и долги растут, и это проблема для нас. Потому что с 8 млрд грн мы платим 18% налога на прибыль, получили мы их или нет. Потом мы еще должны заплатить дивиденды – 30% этой суммы, хотя мы ее не получили, но это считается доходом. Потом на эти киловатт мы еще начисляем ПСО. И если так будет еще год-два, мы из прибыльной компании попадем в убытки - из-за системных нерасчетов на балансирующем рынке", - рассказал он.

Сирота объяснил, что "Укрэнерго" не может ничего прогнозировать, потому что 80% этих долгов генерируют государственные компании: шахты, облэнерго, ВостокГОК, не рассчитываемые за потребленную электроэнергию на балансирующем рынке.

"Этот вопрос, который я постоянно задаю, потому что он критический для нас. Да, у нас был запас прочности, которого на следующий год может не быть, и мы можем стать убыточной компанией", - убежден он.

Он объяснил, что запас прочности формировался благодаря хорошим паводкам в последние два года, в результате чего у компании были переходные средства из года в год.

Сирота также отметил, что компания погасила всю задолженность по ПСО, но если в дальнейшем будут наращиваться долги на балансирующем рынке, то "Укргидроэнерго" не сможет платить ПСО.

Как сообщалось, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уточнял, что участники балансирующего рынка электроэнергии задолжали оператору почти 30 млрд грн, а "Укрэнерго" им - 18 млрд грн.

По его словам, долги растут из-за того, что государство позволило целому ряду потребителей фактически не платить за электроэнергию.