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Боррель о призывах остановить помощь Украине: война не должна закончиться победой РФ

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Четверг 08 декабря 2022 13:24
Боррель о призывах остановить помощь Украине: война не должна закончиться победой РФ Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что война в Украине не должна закончиться победой России. Поэтому Европа продолжит предоставлять помощь Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля на ежегодной конференции "Инвсетиции в европейскую оборону 2022".

"Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться война. "Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится". Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины… Мы должны продолжать поддержку Украины", - заявил он.

По словам Борреля, Украина воюет за свое выживание, но также защищает общие европейские ценности и безопасность.

"Меньшее, что мы можем сделать, это оказать им военную помощь и тренировочную поддержку. Это то, что мы делаем, и это то, что мы должны продолжать делать", - добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, Боррель признал наличие серьезных дефицитов в оборонной сфере ЕС. Они делают Европу уязвимой перед "угрозами высокого уровня", поэтому необходимо наращивать оборонные заказы.

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