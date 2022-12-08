Боррель о призывах остановить помощь Украине: война не должна закончиться победой РФ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что война в Украине не должна закончиться победой России. Поэтому Европа продолжит предоставлять помощь Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля на ежегодной конференции "Инвсетиции в европейскую оборону 2022".
"Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться война. "Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится". Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины… Мы должны продолжать поддержку Украины", - заявил он.
По словам Борреля, Украина воюет за свое выживание, но также защищает общие европейские ценности и безопасность.
"Меньшее, что мы можем сделать, это оказать им военную помощь и тренировочную поддержку. Это то, что мы делаем, и это то, что мы должны продолжать делать", - добавил глава европейской дипломатии.
Напомним, Боррель признал наличие серьезных дефицитов в оборонной сфере ЕС. Они делают Европу уязвимой перед "угрозами высокого уровня", поэтому необходимо наращивать оборонные заказы.
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