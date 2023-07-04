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Боррель отправится в Пекин на фоне экономического соперничества ЕС и Китая, - Bloomberg

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

На следующей неделе глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель отправится в Пекин для встреч с китайскими официальными лицами. Поездка состоится, когда Европа пытается выяснить, как справиться с экономическим соперничеством Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Жозеп Боррель прибудет в Пекин в понедельник и встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом и другими высокопоставленными лицами, сообщил посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо.

Толедо заявил на Всемирном форуме мира в Пекине в воскресенье, что Брюссель продолжит поднимать "стратегические вопросы" с Китаем, включая практику соблюдения прав человека и войну России против Украины. Он добавил, что обе стороны продолжат диалог по экономическим и торговым вопросам, вероятно, в сентябре, и могут провести саммит лидеров в конце года.

"Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам, в нашем партнерстве, в нашей конкуренции и в нашем системном соперничестве", - сказал Толедо.

Экономические отношения ЕС и Китая

Поездка Борреля происходит в то время, когда Пекин пытается убедить Европу занять менее жесткую позицию, чем США, которые наложили на Китай ряд мер экспортного контроля, чтобы ограничить его доступ к передовым технологиям. Пекин обострил этот спор в понедельник, введя ограничения на экспорт двух металлов, которые имеют решающее значение для производства полупроводников, телекоммуникаций и производства электромобилей.

Поездка Борреля последует за поездкой главы ЕС по климату Франса Тиммерманса, который на этой неделе встречается с китайскими официальными лицами по вопросам климата, биоразнообразия и защиты окружающей среды. Оба отложили визит в Китай в начале этого года из-за положительного результата теста на COVID-19.

Не партнер, а соперник

В мае канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая. Он обвинил правительство в Пекине в том, что оно все больше выступает в роли соперника и конкурента, а не партнера.

Отметим, Франция усиливает давление на ЕС, требуя дать отпор преимуществам Китая в таких экспортных секторах как электромобили.

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