RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель о Путине: ждет прихода "генерала Зимы", который всегда спасал армию РФ

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские президент Владимир Путин рассчитывает на то, что Запад не выдержит холодной зимы и это усугубит усталость от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Европарламенте.

"Путин считает, что демократии слабы, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода "генерала Зимы", который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы взорвать нашу волю и в дальнейшем поддерживать Украину", - заявил он.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС дожна активно взаимодействовать с остальным миром, чтобы помочь им преодолеть последствия этой войны.

"Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснения, чтобы мир понял "почему" эта война и как она может закончиться", - добавил он.

Боррель отметил, что поддержка Украины должна быть неизменной, поскольку безопасность Украины неразрывно связана с европейской безопасностью.

"Эта война может закончиться только способом, который обеспечит мир. А для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет. Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за человеческие преступления, которые там состоялись. Именно это, и ничто другое, должно быть нашей целью", - сказал Боррель.

Напомним, ранее мы писали, что послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину. Окончательный вариант будет готов к завтрашнему утру.

При этом стало известно, что ЕС не будет вводить санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса", которая приносит "серьезные" доходы Путину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против Россииподдержка УкраиныВойна в Украине