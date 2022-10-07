Боррель анонсировал новый пакет военной помощи Евросоюза Украине

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал блок из 27 стран выделить дополнительные средства для военной поддержки Украины. Ранее ЕС уже предоставил 2,5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я попрошу лидеров поддержать предложение о выделении нового транша для Европейского фонда мира для продолжения оказания военной поддержки Украине, а также учебной миссии", - сказал Боррель журналистам, прибыв на саммит ЕС в Прагу.

Ранее страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро для в виде пяти траншей по 500 млн евро из Европейского фонда мира Европейского фонда мира для военной помощи Украине.