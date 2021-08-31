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Для боротьби з пропагандою РФ: Мінцифри обговорить з Google і YouTube відкриття офісів в Україні

Автор: Валерія Поліщук

У Вашингтоні представники Міністерства цифрової трансформації України проведуть переговори з представниками компанії Google. Зокрема, буде підніматися питання про відкриття офіційних представництва компаній в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у коментарі каналу "Дом".

"Ми будемо розмовляти про плани розвитку компанії в Україні ми дуже хочемо, щоб з'явилися окремо представництва Google та YouTube в Україні. Мені здається, що коли у нас є російська агресія потрібно, щоб контент модерувався в Україні, а не в російському офісі модерували український контент", - заявив міністр.

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GoogleУкраїнаYouTubeМихайло Федоров