Боротьба з піратами: як karabas.сom бореться з квитковими шахраями

Літо — один з найактивніших сезонів в концертній індустрії. Кількість опен-ейрів і великих фестивалів у ці три місяці істотно зростає, але так само збільшуються і випадки продажу фальшивих квитків на масштабні заходи.

У середньому за сезон українець витрачає на квитки на концерти до 600 гривень. Але іноді ці гроші не доходять ні до організатора події, ні до квиткового оператора, осідаючи в кишенях шахраїв. Про те, що квиток — підробка більшість покупців дізнається лише на вході, коли виправити вже нічого не можна.

Один найгучніших скандалів, пов'язаних з концертною індустрією, стався на концерті гурту Imagine Dragons. Тоді шахраями було продано понад 2000 підроблених квитків. Усі вони були реалізовані з великою знижкою через спеціально створений сайт. Частина постраждалих, подали колективний позов, проте суди йдуть до цих пір.

Тоді, майже рік тому, у організаторів концерту так і не вийшло «достукатися» до поліції, хоча про створення фейкового сайту стало відомо ще до концерту. Утриматися від покупок покупців закликали і самі організатори, і квиткові оператори. Цього року ситуація покращилася завдяки квитковому сервісу karabas.com.

Нещодавно між ним і департаментом кіберполіції Нацполіції України був підписаний Меморандум про співпрацю. Його мета — консолідація сил в боротьбі з масштабними схемами і організованими формами шахрайства в особливо великих розмірах. Тепер, якщо шахраї знову спробують створити сайт для реалізації з продажу підроблених квитків, справа буде на розгляді кіберполіції. Більш того, заявку з відповідною скаргою можна буде зареєструвати прямо в інтернеті.

«В Україні немає закону, який би обмежував продаж квитків. Займатися реалізацією може кожен, тому для споживача важливо орієнтуватися на ринку квиткових послуг і бути пильним» — розповідає засновник karabas.сom Максим Плахтій.

Захист покупця від підроблених квитків — один з найважливіших маркерів, які сьогодні ставить перед собою karabas.сom. Нещодавно сервісом було запущено інформаційну програму «Офіційні квитки». Робота зі споживачами ведеться за трьома напрямками.

Максимальне інформування

Нещодавно було запущено інформаційний портал officialtickets.org.ua. Тут зрозумілою споживачеві мовою наведено відповіді на основні питання, які можуть виникнути в ході проведення масового заходу. Що робити, якщо вас не пускають на концерт? Яка зона відповідальності покупця, організатора і офіційного квиткового оператора? Усі пункти з активними посиланнями на відповідний розділ законодавства.

Таким чином сервіс піклується про те, щоб всі покупці електронних квитків знали свої права, а також були максимально ознайомлені з можливими ризиками, купуючи квитки на підозрілих ресурсах і сайтах з безкоштовними оголошеннями.

Впровадження інструментарію і механізмів, що дозволяють перевірити квиток

Ще одна інноваційна розробка karabas.com — тепер кожному квитку, придбаному через сервіс, крім штрих-коду, присвоюється унікальний перевірочний маркер, зареєстрований на порталі officialtickets.org.ua. Придбавши електронний квиток від karabas.com, покупець може зайти на портал, ввести свій код перевірки і отримати вичерпну інформацію по придбаному квитку: коли проходить захід, скільки коштує квиток, чи перевірявся він раніше? Якщо шахраї скопіювали код з якогось іншого квитка, ви це побачите. Якщо код не зареєстрований в системі — теж. Мета інновації — убезпечити покупця одразу в двох випадках: коли він придбав квиток «з рук» і не впевнений в його оригінальності, а також в разі, якщо покупець переймається, що штрих-код його квитка було скомпрометовано (наприклад, знято шахраями з фотографії у соціальних мережах).

Під час перевірки на е-мейл, з якого було куплено квиток, відправляється лист з інформацією про те, що у цю мить відбувається перевірка коду. У разі, якщо покупець отримав таке сповіщення, але квиток перевіряє не він, у karabas.сom рекомендують звернутися у службу підтримки для перегенерації нового квитка.

Інструменти допомоги тим, хто вже став жертвою підробки

У разі офіційної покупки квитка на karabas.com, проблем у покупця не має бути апріорі. На всіх заходах, які обслуговує сервіс, працює «кризовий центр», куди можна звернутися з будь-якими питаннями, якщо такі виникли.

Якщо квиток було придбано «з рук» — це вже зона відповідальності самого клієнта. Але навіть на цей випадок на officialtickets.org.ua розмістили інструкцію: що робити тим, хто став жертвою шахрайства та підказками куди звертатися постраждалим у такому випадку.

А що ж робити тим, хто хоче придбати друковану версію квитка в оффлайновой касі? У такому разі в karabas.com також рекомендують робити покупки тільки в офіційних точках квиткового оператора.

Адреси кас вказані на офіційному сайті, а саму точку легко впізнати по брендованої вивісці