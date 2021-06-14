Боротьба з олігархами та нульові декларації: що розглядатиме Рада цього тижня

"Цього тижня ми завершуємо нашу обіцянку щодо податкової амністії (№5153)‌. Основна маса з цих законопроєктів буде проголосована у вівторок. Адже реформа має запрацювати з 1 вересня. Люди повинні отримати амністію капіталів, зі свого боку додавши до економіки важливі внутрішні ресурси", - сказав голова партії.

Законопроект передбачає провести одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб, за які раніше не були сплачені податки. Подати декларацію та вивести активи та капітал "в білу" можна буде з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року. Таким чином влада планує залучити додатковий капітал в Україну.

Також "Слуга народу" підтримує голосування за законопроект №3508-д, який впорядковує питання заборгованості за природний газ та транспортування.

"Взагалі ідея закону та врегулювання цього питання беруть початок відтоді, коли був підписаний Меморандум між урядом та Асоціацією міст України. Це перший крок на шляху до врегулювання проблеми. Документ буде доопрацьований до другого читання, враховуючи побажання міст. Тож ми вийдемо на ту редакцію, яка працюватиме для українського енергетичного ринку та місцевого самоврядування", - зауважив Олександр Корнієнко.

Сьогодні загальний обсяг заборгованості суб’єктів ринку природного газу та супутніх ринків - близько 100 млрд грн. Без врегулювання цього питання неможливе подальше реформування ринку газу та перехід до конкурентних відносин на ньому, від чого виграють споживачі.

Окрім того, серед важливих законопроєктів - ініціативи, які допоможуть дійти згоди з міжнародними партнерами для отримання додаткової фінансової підтримки. Йдеться про законопроєкти, пов'язані з судовою реформою - ВРП/ВККС (№3711-д).

Серед важливих змін і законопроект про Національне антикорупційне бюро, важливі ініціативи по зміцнення інституційної спроможності банківського сектору. Йдеться про приєднання Ощадбанку до системи гарантування вкладів фізичних осіб на рівні з іншими банками України (№5542-1).

Більшість з цих документів ще проходять комітети, але ці закони мають бути пріоритетними, додає Корнієнко.

Стосовно години запитань до уряду, то цього тижня пропонують заслухати звіт міністра енергетики Германа Галущенка про підготовку до опалювального сезону та щодо поточних питань - ситуація з "Енергоатомом", обшуки в "Нафтогазі", стратегічні плани нового міністра.

Як зазначає Олександр Корнієнко, не виключено, що Верховна рада може зібратися на позачергове засідання у четвер, адже завтра робота Верховної ради може бути заблокована великою кількістю поправок і позачергове засідання стане необхідним для ухвалення важливих законів.

"Передбачається розгляд кількох законопроєктів, що стосуються сфери оборони: про національний спротив (перше читання), про критичну інфраструктуру (перше читання). Також це закон із нашого пакету діджиталізації про режим paperless у першому читанні. Є низка ратифікацій, які потребують розгляду", - зауважив він.

Більше того не виключає голова партії, що робота Верховної Ради може продовжитись і в міжсесійний період.

"У такі непрості часи, сподіваюсь, всі депутати зрозуміють відповідальність і швидко зберуться на позачергові сесії, які оголошуватимуться відповідно до законодавства", - повідомив він.

Також політик чекає, що ТСК з розслідувань дій посадових осіб щодо суверенітету невдовзі розпочне роботу, зокрема, "щодо питань, які турбують суспільство, і які ми чуємо з плівок журналістів-розслідників за різними напрямками". Адже підстав далі зволікати з цим немає, переконаний Корнієнко.