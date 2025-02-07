Бонди приказала ФБР прекратить борьбу с иностранным влиянием на политику Штатов

Приказ, спрятанный на четвертой странице одного из 14 политических меморандумов, опубликованных Бонди в среду, содержит роспуск оперативной группы ФБР по борьбе с иностранным влиянием. Кроме того, он сворачивает применение закона о регистрации иностранных агентов, несмотря на многолетние предупреждения американских спецслужб о том, что иностранные вредоносные операции по оказанию влияния, включающие дезинформацию, представлять собой растущую и опасную угрозу.

"Чтобы высвободить ресурсы для решения более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотреблений полномочиями прокуроров, оперативная группа по иностранному влиянию должна быть расформирована", - говорится в приказе.

В нем также сказано, что уголовные обвинения в нарушении закона о регистрации иностранных агентов, который требует от людей регистрироваться при лоббировании интересов иностранного государства, "должны ограничиваться случаями предполагаемого поведения, схожего с более традиционным шпионажем со стороны иностранных правительственных субъектов".

Помимо этого, в постановлении говорится, что прокуроры Министерства юстиции вместо этого "должны сосредоточиться на гражданском правоприменении, нормативных инициативах и общественном руководстве".