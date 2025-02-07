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Администрация Трампа распускает целевую группу по борьбе с олигархами РФ, - СМИ

Пятница 07 февраля 2025 00:32
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Администрация Трампа распускает целевую группу по борьбе с олигархами РФ, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Минюст США при президенте Дональде Трампе прекращает усилия, которые были начаты после вторжения РФ в Украину в 2022 году, по обеспечению соблюдения санкций и преследованию олигархов, близких к Кремлю. Соответствующий меморандум выпустила генпрокурор США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters.

В среду, 5 февраля, Сенат США утвердил Пэм Бонди на пост генерального прокурора Соединенных Штатов, которая теперь руководит Министерством юстиции. Так, в служебной записке, выпущенной в ходе волны распоряжений в первый день ее пребывания в должности, но ранее не публиковавшейся, сказано, что усилия, известные как оперативная группа KleptoCapture - будут прекращены в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами.

"Эта политика требует фундаментального изменения и подхода", - написала она.

Бонди добавила, что ресурсы, которые сейчас направляются на обеспечение соблюдения санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на противодействие картелям.

The Guardian напомнило, что усилия, предпринятые во время правления администрации Джо Байдена, были направлены на то, чтобы ограничить финансовое положение состоятельных соратников российского диктатора Владимира Путина и наказать тех, кто способствует санкциям и нарушениям экспортного контроля.

Это было частью более масштабных усилий по вытеснению России с мировых рынков и обеспечению применения широкомасштабных санкций, наложенных на Москву на фоне международного осуждения ее войны в Украине.

Согласно директиве нового генпрокуратура США, прокуроры, назначенные в оперативную группу, вернутся на свои предыдущие должности. Изменения будут действовать не менее 90 дней и могут быть продлены или сделаны постоянными.

Подробнее о том, что известно о новом генпрокуроре США Пэм Бонди - читайте в материале РБК-Украина.

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