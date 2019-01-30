Бондаря висунули кандидатом у президенти від партії "Відродження"

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Кандидатуру Бондаря на з'їзді партії підтримали одноголосно

Партія "Відродження" підтримала висунення свого лідера Віктора Бондаря на посаду президента України на виборах 31 березня 2019 року. Таке рішення було ухвалене сьогодні, 30 січня, на з’їзді партії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, за Бондаря як кандидата на посаду глави держави делегати з’їзду проголосували одностайно. Бондар подякував партійцям за висловлену довіру та наголосив, що партія "Відродження" здатна запропонувати "альтернативу політичному популізму, від якого втомилися українці".

"Ми з вами маємо дати Україні велике майбутнє! Ми маємо тут, у серці Європи, збудувати сучасний Сінгапур! Країну без корупції і з шаленим економічним та людським потенціалом. Ми забезпечимо прорив України в лідери світового промислового зростання! Це буде країна для людей! Країна щастя, миру і спокою! Країна можливостей! Повна підтримка і найсприятливіші умови для бізнесу, увага до пенсіонерів, безмежні перспективи для молоді, щасливе дитинство для юного покоління!", - наголосив Бондар.

Ще однією метою участі у президентських виборах, як додав політик, є донесення ідей партії "Відродження"до найширшого кола виборців. Він запевнив однопартійців, що має чітке бачення того, як вирішити економічні та соціальні проблеми держави.

"Це повна перебудова державної пенсійної системи. Мінімальна пенсія має повністю задовольняти потреби пенсіонерів в продуктах харчування, лікуванні, сплаті тарифів на послуги ЖКГ та інших економічно та соціально обґрунтованих запитах", - заявив він.

На думку Бондаря, в Україні мусить бути реалізована справжня медична реформа та запроваджене загальнообов’язкове медичне страхування, що дасть можливість реалізувати низку інноваційних проектів у сфері охорони здоров’я.

"Має бути проведена кардинальна зміна системи охорони здоров’я, розбудована надсучасна мережа клінік по всій країні - до рівня кожного району. Це, зокрема, і побудова європейського медичного міста під Києвом із сотнею корпусів, де надаватимуться всі види медичної допомоги, найкраща діагностика і лікування. Ми повинні реалізувати такий зразковий європейський проект! Медичним страхуванням мусить бути охоплений кожен українець!" - сказав під час виступу політик.

Як зазначається, про намір брати участь у президентських виборах 2019 року партія "Відродження" заявила під час VII з’їзду, що відбувся 20 квітня 2018 року в Києві.