RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бондарев дебютировал в Формуле-4: какое место занял украинец из "Уильямса"

Фото: Александр Бондарев сделал еще один шаг к Формуле-1 (facebook.com/PilotBondarev)
Автор: Антон Федорцив

Украинский гонщик Александр Бондарев в первый раз в карьере выступил на уровне Формулы-4. Член академии "Уильямса" принял участие в 6-м этапе сезона итальянской серии в испанской Барселоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

15-летний пилот сел за руль одноместного болида "Премы". На трассе "Каталунья-Монтмело" он составил компанию другому представителю Украины – Александру Савинкову из конюшни AKM Motorsport.

Бондарев в первом заезде финишировал на 19-й строчке. Итоговое отставание от победителя составило 16.701 секунды. Триумфовал в гонке партнер украинца по команде Фредди Слейтер из Соединенного Королевства. Савинков же занял 22-е место.

В воскресенье в Барселоне запланированы еще две гонки. Затем Бондарев также примет участие в последнем этапе сезона-2024 в Монце. Тройная гонка в доме итальянского автоспорта запланирована на 25-27 октября.

 

 

 

Что известно об итальянской Формуле-4

Основанный в 2013 году чемпионат автогонок формульного типа на фундаменте Формулы-Абарт. Дебютный сезон состоялся в 2014-м, а первым чемпионом серии стал канадец Лэнс Стролл.

Большинство этапов итальянской F4 проходят на Апеннинах (Имола, Монца, Мизано и другие). Кроме того, гонки чемпионата принимали Австрия, Франция, Бельгия, Венгрия, Испания. В 2021 году чемпионом стал британец Оливер Берман, а год спустя титул завоевал Андреа Кими Антонелли. Оба в сезоне-2025 станут пилотами Формулы-1.

В пирамиде автоспорта Формула-4 – одна из ступенек к F1. Сильнейшие пилоты итальянской Формулы-4 переходят на уровень Формулы-3, а затем и Формулы-2.

К слову, ранее Норрис одержал уверенную победу на Гран-при Сингапура F1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News