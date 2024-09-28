Бондарев дебютировал в Формуле-4: какое место занял украинец из "Уильямса"

15-летний пилот сел за руль одноместного болида "Премы". На трассе "Каталунья-Монтмело" он составил компанию другому представителю Украины – Александру Савинкову из конюшни AKM Motorsport.

Бондарев в первом заезде финишировал на 19-й строчке. Итоговое отставание от победителя составило 16.701 секунды. Триумфовал в гонке партнер украинца по команде Фредди Слейтер из Соединенного Королевства. Савинков же занял 22-е место.

В воскресенье в Барселоне запланированы еще две гонки. Затем Бондарев также примет участие в последнем этапе сезона-2024 в Монце. Тройная гонка в доме итальянского автоспорта запланирована на 25-27 октября.

Что известно об итальянской Формуле-4

Основанный в 2013 году чемпионат автогонок формульного типа на фундаменте Формулы-Абарт. Дебютный сезон состоялся в 2014-м, а первым чемпионом серии стал канадец Лэнс Стролл.

Большинство этапов итальянской F4 проходят на Апеннинах (Имола, Монца, Мизано и другие). Кроме того, гонки чемпионата принимали Австрия, Франция, Бельгия, Венгрия, Испания. В 2021 году чемпионом стал британец Оливер Берман, а год спустя титул завоевал Андреа Кими Антонелли. Оба в сезоне-2025 станут пилотами Формулы-1.

В пирамиде автоспорта Формула-4 – одна из ступенек к F1. Сильнейшие пилоты итальянской Формулы-4 переходят на уровень Формулы-3, а затем и Формулы-2.