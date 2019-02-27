Бондар: тарифи для промисловості повинні бути знижені

Бондар зазначив, що тарифи на комунальні послуги роблять українську промисловість неконкурентною
Тарифи на комунальні послуги нині роблять неконкурентною українську промисловість, вони мусять бути знижені. Про це під час зустрічі з колективом Нікопольського заводу феросплавів заявив голова партії "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.
Бондар зазначив, що сьогодні Нікопольський завод феросплавів є взірцем української промисловості. Підприємство забезпечує роботою 6 тисяч осіб і дає близько 40% податкових надходжень до бюджету міста Нікополь.
"Цей завод відраховує до держбюджету 1,5 млрд гривень податків щорічно. Однак підприємство платить просто шалені суми державі за енергоносії - близько 600 млн гривень у місяць, або 7 млрд гривень в рік! Ще буквально чотири роки тому суми були в п’ять разів меншими. Про що це говорить? Про безсистемність економічної політики держави, про те, що влада, по суті, бере промисловість у заручники, перетворює на інструмент отримання для себе політичної вигоди. Немає жодних програм відродження і підтримки промисловості, владу це не цікавить", - заявив Бондар.
Він нагадав, що у 2007-2010 роках очолював Дніпропетровську ОДА, і констатував: відтоді інфраструктура регіону занепала.
"Я бачу, що з регіону, який забезпечує бюджет України валютою, податками, а людей - робочими місцями, просто «викачують» гроші. При цьому руйнується потенціал області. Вже час винести вирок владі, відправити цих державників на незаслужений відпочинок", - сказав він.
Як зазначив голова правління, генеральний директор ВАТ "Нікопольський завод феросплавів", керівник Дніпропетровської обласної організації партії "Відродження" Володимир Куцін, ціни на енергоносії сьогодні є головною проблемою для виробника.
"Понад 30% у собівартості нашої продукції становить частка плати за електроенергію. Коли готувався закон про електроенергетику, перша частина якого набула чинності 1 січня, нам обіцяли, що ціни на енергоносії знизяться, оскільки буде ринок, і ми зможемо купувати електроенергію у різних постачальників. На жаль, цього не сталося. Навпаки: в січні електроенергія для нас подорожчала на 5% порівняно з груднем. Звісно, це дуже велике навантаження. У нас немає можливості піднімати ціни на готову продукцію - її складно буде реалізувати. Тому робимо все для зниження собівартості. Також, на жаль, постійне зростання тарифів на комунальні послуги робить дуже проблематичним підвищення заробітної плати. Але ми намагаємося триматися. Звичайно, хотілося б державної підтримки. На жаль, її немає", - підкреслив Куцін.