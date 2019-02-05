Бондар: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Бондаря кандидатом у президенти 4 лютого

Дата рождения: 5 ноября 1975 года (43 года)

Партия: "Відродження"

Должность: глава партии "Відродження"

Семья: разведен, четверо детей

Бондарь на выборах 2019. Новости

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Центризбирком зарегистрировал лидера "Відродження" Виктора Бондаря кандидатом в президенты 4 февраля 2019 года.

Виктор Васильевич Бондарь родился в Ленинграде 5 ноября 1975 года в семье военного, в 1982 году семья Бондаря вернулась в Киев.

Бондарь учился в Киевском суворовском военном училище, в 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специальность "правоведение"). В 2004 году окончил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт".

В 1993-1996 годах Бондарь вместе с партнером учредил и управлял юридической фирмой "Сталкер".

В 1996-2000 годах Бондарь работал на должностях советника по юридическим вопросам в Финансово-промышленной группе "Сигма" (Харьков), заместителя директора ООО "Европейский фонд развития" (Харьков), главы правления ОАО "Донецкий мясокомбинат", вице-президента ООО "Украинские коммуникации" (Киев).

В 2000-2005 годах Бондарь руководил Центром информационных ресурсов департамента внутренней политики, был заместителем директора Департамента связей с Верховной радой Украины, начальником управления стратегии развития информационных ресурсов и технологий секретариата Кабинета министров Украины.

В 2005 году Бондарь был назначен и. о. первого заместителя министра транспорта и связи Украины, а с 28 сентября 2005 по 4 августа 2006 года возглавлял указанное министерство.

В 2006-2007 годах Бондарь работал заместителем главы секретариата президента Украины Виктора Балоги.

Фото: Виктор Бондарь (wikipedia.org)

В 2007-2010 годах Бондарь возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, а с мая 2010 по март 2011 года был заместителем главы Государственной таможенной службы Украины Игоря Калетника.

В 2012 году Бондарь был избран народным депутатом Украины, в Раду он прошел как самовыдвиженец по мажоритарной системе, вошел в состав фракции Партии регионов. В феврале 2014 года Бондарь заявил о выходе из состава фракции Партии регионов, после чего совместно с другими депутатами-мажоритарщиками основал новую парламентскую группу "Суверенная Европейская Украина".

Фото: Виктор Бондарь (wikipedia.org)

В 2014 году Бондарь также был избран народным депутатом Украины по избирательному округу № 191 Хмельницкая область. В мае 2015 года Бондарь был избран главой партии "Відродження", с октября 2017 года - глава депутатской группы "Партия "Відродження" в Раде.

24 грудня 2010 року Бондар був заарештований, його звинуватили у пособництві в умисному знищенні незавершеного будівництва автовокзалу "Теремки" в Києві в 2006 році, 28 грудня 2010 його звільнили під підписку про невиїзд. В вересні 2011 року справу проти Бондаря закрили за відсутністю складу злочину.

Виктор Бондарь разведен, воспитывает троих сыновей и дочь.