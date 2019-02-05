Бондар: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Бондаря кандидатом у президенти 4 лютого
Дата рождения: 5 ноября 1975 года (43 года)
Партия: "Відродження"
Должность: глава партии "Відродження"
Семья: разведен, четверо детей
Бондарь на выборах 2019. Новости
Виктор Васильевич Бондарь родился в Ленинграде 5 ноября 1975 года в семье военного, в 1982 году семья Бондаря вернулась в Киев.
Бондарь учился в Киевском суворовском военном училище, в 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специальность "правоведение"). В 2004 году окончил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт".
В 1993-1996 годах Бондарь вместе с партнером учредил и управлял юридической фирмой "Сталкер".
В 1996-2000 годах Бондарь работал на должностях советника по юридическим вопросам в Финансово-промышленной группе "Сигма" (Харьков), заместителя директора ООО "Европейский фонд развития" (Харьков), главы правления ОАО "Донецкий мясокомбинат", вице-президента ООО "Украинские коммуникации" (Киев).
В 2000-2005 годах Бондарь руководил Центром информационных ресурсов департамента внутренней политики, был заместителем директора Департамента связей с Верховной радой Украины, начальником управления стратегии развития информационных ресурсов и технологий секретариата Кабинета министров Украины.
В 2005 году Бондарь был назначен и. о. первого заместителя министра транспорта и связи Украины, а с 28 сентября 2005 по 4 августа 2006 года возглавлял указанное министерство.
В 2006-2007 годах Бондарь работал заместителем главы секретариата президента Украины Виктора Балоги.
Фото: Виктор Бондарь (wikipedia.org)
В 2007-2010 годах Бондарь возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, а с мая 2010 по март 2011 года был заместителем главы Государственной таможенной службы Украины Игоря Калетника.
В 2012 году Бондарь был избран народным депутатом Украины, в Раду он прошел как самовыдвиженец по мажоритарной системе, вошел в состав фракции Партии регионов. В феврале 2014 года Бондарь заявил о выходе из состава фракции Партии регионов, после чего совместно с другими депутатами-мажоритарщиками основал новую парламентскую группу "Суверенная Европейская Украина".
Фото: Виктор Бондарь (wikipedia.org)
В 2014 году Бондарь также был избран народным депутатом Украины по избирательному округу № 191 Хмельницкая область. В мае 2015 года Бондарь был избран главой партии "Відродження", с октября 2017 года - глава депутатской группы "Партия "Відродження" в Раде.
24 грудня 2010 року Бондар був заарештований, його звинуватили у пособництві в умисному знищенні незавершеного будівництва автовокзалу "Теремки" в Києві в 2006 році, 28 грудня 2010 його звільнили під підписку про невиїзд. В вересні 2011 року справу проти Бондаря закрили за відсутністю складу злочину.
Виктор Бондарь разведен, воспитывает троих сыновей и дочь.