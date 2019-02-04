ЦВК зареєструвала Бондаря кандидатом у президенти

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Кандидатуру Бондаря на посаду президента підтримав з’їзд партії "Відродження"

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні, 4 лютого 2019 року, зареєструвала голову партії "Відродження" Віктора Бондаря кандидатом у президенти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, його кандидатуру на найвищу державну посаду підтримав з’їзд політичної сили, що відбувся 30 січня.

За слвоами Бондаря, на президентські вибори він йде зі сформованою програмою, основними напрямами якої є розвиток української промисловості та економіки загалом, підвищення авторитету України на міжнародній арені.

"Моя мета - відродження України, насамперед української економіки. Моя мета - це боротьба з бідністю за краще життя та майбутнє наших громадян. Я хочу, щоб всі українці жили не просто, як у Європі, а краще, ніж в Європі. Для реалізації цих планів у мене є економічна програма та конкретний план дій", - сказав він.

Як зазначається, 31 грудня 2018 року в Україні офіційно розпочалася президентська виборча кампанія. Кандидати в президенти могли подавати документи на розгляд Центральної виборчої комісії до 3 лютого. Вибори призначені на 31 березня 2019 року.