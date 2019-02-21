Бондар: розвиток промисловості має стати стратегічним пріоритетом держави

Фото: візит Віктора Бондаря в Харків (vidrodzhennya.org.ua)

За словами Бондаря, лише за таких умов вдасться забезпечити гідний рівень життя українців

Україні необхідно відмовитися від моделі аграрно-сировинної держави і віддати перевагу розвитку промисловості. Про це заявив співголова групи "Партія "Відродження" у Верховній раді Віктор Бондар під час робочого візиту до Харкова, де він відвідав заводи "ФЕД" і "Турбоатом", повідомляє прес-служба політсили.

Завод "ФЕД" – одне з найкращих у світі підприємств з випуску систем управління для літаків та космічних кораблів. У минулому році завод освоїв виготовлення нових агрегатів ще й для військових літаків.

АТ "Турбоатом" – одне з найбільших підприємств у світі з проектування і виробництва парових турбін для ТЕС, ТЕЦ, атомних електростанцій (АЕС), гідравлічних турбін для гідроелектростанцій, іншого енергетичного обладнання. Підприємство поставляє продукцію в 45 країн світу.

На думку Бондаря, ці харківські заводи є найкращим прикладом того, наскільки ефективною може бути українська економіка, якщо буде розвиватися в правильному напрямку.

"Прибуток "Турбоатому" за рік – майже 875 млн гривень, прибуток заводу "ФЕД" – понад 1 млрд 300 млн гривень. Це не тільки успішні прибуткові підприємства, але і світова слава держави. Тут створені тисячі робочих місць, забезпечена гідна оплата праці. І це приклад того, як повинна розвиватися країна, щоб стати успішною. Тому програма Партії "Відродження" чітко декларує зміну аграрно-сировинної моделі економіки, яку нам нав'язують ззовні, на пріоритет розвитку української промисловості", – підкреслив політик.

Він додав, що для реалізації пунктів програми "Відродження" у парламенті вже зареєстровано ряд законопроектів.

"Ними пропонується створювати для промисловців умови: це і ввезення нового інноваційного обладнання без сплати мита і ПДВ, скасування податку на землю під соціальними об'єктами заводів, зниження податку на землю під промисловими цехами, впровадження інших стимулів. Наша мета – реалізувати конкретний план дій для виведення економіки з кризи. Ми знаємо, як зробити Україну сучасною промисловою державою, з якою буде рахуватись весь світ", – заявив Бондар.