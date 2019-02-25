Бондар закликав Раду зупинити чергове підвищення тарифів

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

"Відродження" вимагає скасувати підвищення тарифів

Депутатська група "Партія "Відродження" вимагає скасувати підвищення тарифів, заплановане з 1 травня 2019 року. Про це під час виступу на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій ВР заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

Зокрема, він зазначив, що в травні в черговий раз зростуть ціни на газ і електроенергію. Проте сьогодні влада намагається відвернути увагу від ситуації людей, вважає Бондарь

"Пропонують провести експеримент і роздати субсидії "живими" грошима. У бюджеті закладено на так звану монетизацію субсидій тільки 20 млрд грн, і більше грошей немає. Ці кошти люди витратять на ліки, продукти харчування, а борги за комунальні послуги і далі будуть збільшуватися. Тільки за останні місяці борги за послуги ЖКГ зросли практично в два рази і становлять 56 млрд грн. Тобто ті 20 млрд плюс так зване віртуальне збільшення пенсій будуть подачкою перед виборами. Вони, по суті, будуть використані за рахунок держави на підкуп виборців", – зазначив Бондар.

Він додав, що відразу після виборів мільйони громадян ризикують втратити субсидію, оскільки з травня вступають в силу нові правила уряду.

"Якщо у кого є заборгованість у 340 грн, то він втрачає право на отримання субсидії. Це говорить про те, що влада свідомо з 1 травня зменшить кількість субсидиантов. Також на травень заплановано подальше підвищення тарифів: на 20% – на газ, і як наслідок – на опалення. І ще на 30% зростуть тарифи на електроенергію!", – заявив політик.

Бондар звернувся до спікера Верховної ради Андрія Парубія з вимогою поставити на голосування проект постанови про скасування підвищення тарифів, який був підписаний лідерами депутатських фракцій.

"Уряд знає і розуміє, що це, по суті, є корупційною схемою з підкупу виборців. До 1 травня протриматися, а там як Бог дасть. Тому, Андрій Володимирович, не можна стояти осторонь. Я звертався в минулий раз, перед голосуванням за Конституцією: треба ставити на голосування проект постанови, який підписали всі лідери фракцій! Він передбачає скасування підвищення тарифів, проведення енергоаудиту. І тоді ми зможемо навести порядок. Не можна про це мовчати! Тарифи сьогодні з'їдають країну зсередини. Люди не здатні їх оплачувати. А те, що пропонує влада, я повторюю, – це схема скупки голосів", – підкреслив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".