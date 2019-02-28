Бондар закликав Раду скасувати для підприємств податок на землю під соцоб'єктами

Фото: Бондар відвідав спортбазу Нікопольського заводу феросплавів СК "Електрометалург" (vidrodzhennya.org.ua)

Парламент повинен підтримати ініціативу "Відродження", впевнений Бондар

Українські промислові підприємства за свій рахунок, без допомоги з боку держави, утримують соціальні об'єкти, що є колосальним навантаженням для бюджетоутворюючих виробництв, враховуючи підвищені тарифи на енергоносії та земельні податки. Про це під час відвідування спортивної бази Нікопольського заводу феросплавів СК "Електрометалург" заявив голова партії "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

За словами народного депутата, промислові регіони, що забезпечують скарбницю України доходами від експорту, податками, а людей – робочими місцями, залишилися без належної державної підтримки.

Політик вважає, що в першу чергу для великих промислових підприємств потрібно скасувати податок на землю, на якій розташовані соціальні об'єкти. Ці та інші норми, спрямовані на підтримку і розвиток української промисловості, внесені в законопроект №8145 авторства депутатів групи "Партія "Відродження".

Раніше документ отримав схвальні оцінки промисловців і представників бізнесу.

"Необхідно скасувати податок на землю під спорткомплексами, житловими будинками, Палацами культури. Щоб підприємства були зацікавлені будувати для своїх співробітників такі соціальні об'єкти. Як цей, наприклад, спортивний комплекс. Інакше виходить, що підприємство володіє землею, хоче побудувати щось на благо людей, але не може цього зробити. Тому що податків з обслуговування таких соціальних об'єктів треба заплатити стільки ж, як і з промислового виробництва. Це дурість, ніде в світі такого немає. Будуєш стадіон? Ось тобі пільги. Та ще місто і вся країна повинні допомагати. А тут намагається все звалити на підприємство", – наголосив Бондар.

За словами голови правління, генерального директора ВАТ "Нікопольський завод феросплавів", керівника Дніпропетровської обласної організації партії "Відродження" Володимира Куцина, гідне утримання соціальних об'єктів заводу – це принцип повноцінної роботи і турботи про колектив.

"Це моя принципова позиція як керівника. Всі соціальні об'єкти, які я прийняв близько 20-ти років тому, сьогодні працюють. Причому працюють значно краще. Підприємство як би компенсує недоліки в області державної соціальної політики. Сьогодні про металургів взагалі ніхто не опікується. І природно, багато підприємств галузі просто закриваються. Ми маємо певний запас міцності, традиції, міцний трудовий колектив. За рахунок цього тримаємося. Але нам теж стає все складніше і складніше", – розповів Куцин.