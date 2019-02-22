Бондар пропонує підвищити зарплати працівникам "Укрзалізниці"

За словами Бондаря, зарплати топ-менеджменту "Укрзалізниці" сьогодні є одними з найвищих у Європі

Рядовым работникам "Укрзализныци" - машинистам локомотивов, руководителям, строителям, слесарям - нужно повысить зарплаты. Об этом во время встречи с представителями Объединенной профсоюзной организации филиала "Пассажирская компания" ПАО "Укрзализныця" в Полтаве заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження", экс-министр транспорта и связи Украины Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам Бондаря, зарплаты топ-менеджмента "Укрзализныци" сегодня являются одними из самых высоких в Европе, тогда как оклады всех остальных работников УЗ отстают от потребностей времени.

"Надо поднимать заработную плату машинистам, проводникам, строителям, которые работают на "Укрзализныце". Скажите, как слесарь, который отвечает за безопасность и рабочее состояние вагонов, локомотивов, может работать за 4 тысячи гривен в месяц? Кассир в супермаркете зарабатывает больше. Последние новеллы руководства УЗ - это сокращение количества проводников в вагонах, то есть на два вагона оставлять одного проводника. А кто, например, обеспечит выведение пассажиров в случае ЧП, когда время идет на считанные минуты? Есть много других аргументов в пользу того, что проводников сокращать нельзя, а зарплаты рядовых работников УЗ должны быть пересмотрены. Это не вопрос экономии, это вопрос безопасности жизни людей!" - сказал Бондарь.

Он также добавил, что категорически не согласен с инициативами руководства "Укрзализныци" относительно закупки вагонов и локомотивов для УЗ у иностранных производителей.

"Есть краинская промышленность, есть украинские машиностроительные заводы, локомотивно-ремонтные заводы, есть предприятия, которые способны проводить ремонт вагонного состава. Надо загружать свою промышленность. Сегодня мы не видим такого подхода от профильного министерства, от правительства. И вообще мне кажется, что сейчас абсолютно потеряна транспортная политика, промышленная, энергетическая. А это - сердце, это кровеносная система, это нервная система государства. И они должны быть в приоритете", - подчеркнул политик.

Он также представил железнодорожникам экономическую программу Партии "Відродження", которая называется "Собственный путь", в части, касающаяся возрождения транспортной отрасли. Документ получил одобрительную оценку представителей профсоюза УЗ.

Как отметил председатель профсоюзной организации ПАО "Украинская железная дорога" Вадим Кукса, указанный курс поможет решить немало проблем железнодорожников и остановит миграцию квалифицированных рабочих.

"Хочется прежде всего отметить то, что у Партии "Відродження" есть четкий план развития транспортной отрасли, в частности, строительства украинских вагонов, локомотивов. Реализация этой программы позволит обеспечить рост заработной платы, которая была бы конкурентной на рынке труда. Рабочие, которые работают на особо ответственных работах - например, монтируют узлы в пассажирских, грузовых вагонах, - должны получать высокую зарплату. Мы верим, что озвученные сегодня инициативы будут мотивировать людей к качественному труду и в целом пойдут на пользу государству", - сказал Вадим Кукса.