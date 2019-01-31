Бондар подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти

Протягом п'яти днів ЦВК повинен їх розглянути та прийняти рішення про реєстрацію

Глава Партии "Відродження", народный депутат Виктор Бондарь сегодня, 31 января, подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Бондарь был выдвинут кандидатом в президенты 30 января на съезде "Відродження". Делегаты съезда единодушно заявили о его поддержке на предстоящих выборах.

Тогда же лидер партии представил свою предвыборную программу. Среди ее приоритетов – развитие отечественной экономики, промышленности, повышение международного авторитета Украины.

По словам Бондаря, он идет в президенты, поскольку имеет четкое видение того, как решить экономические и социальные проблемы государства.

"Я баллотируюсь на пост главы государства, чтобы дать избирателям альтернативу популизму и показать, что среди политиков есть люди, которые готовы работать для государства. Моя цель – возрождение Украины, прежде всего украинской экономики. Моя цель – это борьба с бедностью за лучшую жизнь и будущее наших граждан. Я хочу, чтобы все украинцы жили не просто, как в Европе, а лучше, чем в Европе. Для реализации этих планов у меня есть экономическая программа и конкретный план действий. В течение президентской кампании я представлю ее каждому украинцу. Я не буду заниматься популизмом – я буду работать!", – сказал после завершения процедуры подачи документов лидер Партии "Відродження".