Бондар: після перейменування Дніпропетровської області люди не стануть жити краще

Бондар зазначив, що сьогодні потрібно ставити на порядок денний економічні питання, а не ідеологічні

Переименование Днепропетровской области на Сичеславскую - это "продолжение спектакля в театре абсурда", который уже давно разыгрывает украинская власть. Об этом заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Бондарь, комментируя голосование Верховной радой проекта постановления №9310-1 относительно переименования Днепропетровской области, отметил, что таким образом внимание людей пытаются отвлечь от катастрофической ситуации в экономике страны. По словам политика, он не поддержал эту законодательную инициативу, поскольку считает, что сегодня прежде всего нужно ставить на повестку дня экономические вопросы, а не идеологические.

"Когда подавляющее большинство населения области думает, где взять деньги на жизнь и как оплатить грабительские тарифы на коммунальные услуги, переименование их волнует менее всего. Людям безразлично, как будет называться их область, так как с новым названием не появятся дополнительные рабочие места. Поэтому это просто очередная тема для пустых разговоров", - заявил он.

По мнению Бондаря, после переименования Днепропетровской области в Сичеславскую жители Днепра и региона не станут жить лучше, если не будут решены острые социально-экономические проблемы - как на местном уровне, так и те, которые беспокоят граждан всей страны.

"Будут ли снижены тарифы на коммунальные услуги? Появится ли у людей работа? Построят ли наконец дороги в регионе? Спросите у днепровцев, и они вам подтвердят: именно эти вопросы интересуют их в первую очередь. Надо говорить о том, как вернуть городам региона статус промышленных, как поощрить жителей оставаться на родине, а не уезжать за границу в поисках работы и лучшей жизни. Вот что сегодня является самым важным", - считает Бондарь.

Пока что, как отметил народный депутат, Днепропетровская область носит привычное название, поскольку в настоящее время постановление о переименовании направлено на экспертизу в Конституционный суд. Лишь после заключения КСУ решение окончательно будет приниматься в Верховной раде, для чего понадобится 300 голосов парламентариев.

Но к тому времени настроения парламента могут измениться, прогнозирует председатель "Відродження", поэтому во время окончательного переименования достаточного количества голосов может не хватить.