Бомбосховища в Кам'янскому обладнали дизель-генераторами

Бомбосховища у місті Кам'янське обладнали потужними дизель-генераторами. Вони дадуть змогу забезпечувати людей світлом, у разі відключення зовнішніх мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на службу "Метінвеста".

Всього дизель-генератори отримали 4 бомбосховища: їх за власні кошти установила група "Метінвест" на бомбосховищах заводу "Каметсталь".

"Кожен день у місті лунають сирени. І працівники заводу кожен день спускаються до бомбосховищ, а потім знову повертаються до роботи. Такі генератори - додаткова безпека та надія для людей", - сказав начальник дільниці цеху підготовки виробництва Руслан Солодовник.

Нагадаємо, раніше підприємство "Каметсталь" також передало лікарням міста 10 тонн ліків - антибіотиків, анальгетиків, кровоспинних та багато інших.